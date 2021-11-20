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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Posta ve kargo iadesine ücret yok

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Posta ve kargo iadesine ücret yok

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), posta sektöründe alternatif teslimat modellerinin geliştirilmesi çalışması kapsamında başlatılan esnafa teslimat modelini yeniden düzenledi

Düzenlemeye göre, gönderilerin iadesine ilişkin hizmetler teslimat noktası olarak hizmet verecek olan esnaflar tarafından verilebilecek. Ancak esnaflar, vatandaştan iade alırken, hiçbir ad altında ilave ücret talep edemeyecek.
BTK Sektörel Rekabet Dairesi Başkanlığı'nın daha önce hazırladığı düzenleme kapsamında pandemiyle birlikte zirveye çıkan e-ticaret trafiğinin kargo maliyetinin azaltılması ve esnafın da desteklenmesi amacıyla sene başında yeni bir uygulamaya geçilmişti.

ESNAF GEL-AL NOKTASI OLDU
Yapılan düzenlemeyle, daha önce posta gönderilerinin alıcısıyla teslimat noktası olarak esnafların hizmet verebilmesine imkân tanındı. Bugüne kadar 10 binlerce esnaf, kargo şirketleri için teslimat noktası görevini üstlendi. Önceki düzenlemeyle posta gönderisinin alıcısıyla teslimat noktası olarak ilişki kuracak büyük site yerleşimlerinin yönetimi veya AVM ile plaza muhaberat yönetimi ile de sözleşme yapılabilmesine olanak sağlandı.
BTK, şimdi de yaptığı düzenlemeyle, gönderilerin iadesine ilişkin hizmetlerin de sözleşme yapılan esnaflar tarafından alınabilmesine karar verdi. Böylece esnaf ile AVM ve plaza muhaberat yönetimi posta gönderisi alıcılarından teslimat hizmetiyle gönderi iadesine ilişkin hizmetlere yönelik ilave ücret talep edemeyecek.

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Posta ve kargo iadesine ücret yok
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