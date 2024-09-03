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Giriş Tarihi: 3.9.2024 09:44

Premier Lig'e Damat Tween şıklığıyla giriş yaptı

Fenerbahçe’den İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, yalnızca futbol sahasındaki yetenekleriyle değil, aynı zamanda tarzıyla da göz dolduruyor. Yeni takımına katılmadan önce, erkek modasında öncü markalardan Damat Tween’in şık kıyafetleriyle objektiflerin karşısına geçen Ferdi, futbolundan önce şıklığını konuşturdu.

Premier Lig’e Damat Tween şıklığıyla giriş yaptı

Başta Türkiye A Milli Futbol Takımı olmak üzere, Beşiktaş, Trabzonspor ve Atletico Madrid takımlarının da resmi moda sponsoru olan Damat Tween, yeşil sahalarda da erkek modasında trendleri belirlemeye devam ediyor.

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Premier Lig'e Damat Tween şıklığıyla giriş yaptı
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