Prim üretiminde yüzde 90 artış

Türkiye Sigorta'nın 2022 yılı mayıs ayında toplam brüt prim üretimi; 8 milyar 749 milyon TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 90 oranında arttı. Ürün bazında değerlendirildiğinde geçen yıla göre en yüksek artış yüzde 659 ile hukuksal koruma branşında 53 milyon 688 bin TL prim üretimi ile gerçekleşti. Firma, hava araçları branşında yüzde 179 büyümeyle 62 milyon 673 bin 947 TL prim üretimi ve hava araçları sorumluluk branşında ise yüzde 113 büyüme oranıyla 14 milyon 343 bin 480 TL'ye ulaştı. Diğer branşlar bazında bakıldığında Türkiye Sigorta geçen yıla göre yüzde 68 artışla genel zararlar branşında 3 milyar 368 milyon TL prim üretimi elde etti. Ayrıca yangın ve doğal afetler branşında yüzde 68'lik bir artış kaydeden şirket, 1 milyar 335 milyon TL'ye ulaştı. Türkiye Sigorta, kara araçları branşında 749 milyon 257 bin TL; hastalık/ sağlık branşında 287 milyon 556 bin 164 TL prim üretimi kaydetti.