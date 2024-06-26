Prime Day 16-22 Temmuz tarihleri arasında Amazon.com.tr’de!

Amazon.com.tr, bu yıl da Prime Day boyunca sunacağı indirimleri Türkiye'den gelen taleplere göre belirliyor! 1-7 Temmuz tarihleri arasında, Prime Day İndirim Avcıları Berk Keklik, Danla Bilic, Elvin Levinler, Nisan Hakan, Tuğba Yılmaz Karakaş, Berfu Yenenler'in takipçilerinden, Cimri.com ve Ekşi Sözlük'ün ise tüm ziyaretçilerinden topladıkları indirim talepleri arasında en çok istenen ürünler, Prime Day boyunca Prime üyelerine özel fırsatlarla Amazon.com.tr'de olacak.

Amazon'un 2015 yılından bu yana her yıl tüm dünyada gerçekleştirdiği, Prime üyelerine özel kaçırılmayacak indirimler, ürünler ve fırsatlar sunan Prime Day etkinliği, bu yıl Türkiye'de 16 - 22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Prime Day boyunca Prime üyeleri, teknolojiden ev aletlerine, spordan güzelliğe, modadan kitaba tüm kategorilerde en çok talep ettikleri ürünlerde kaçırılmayacak indirimlerden faydalanabilecek.

1-7 Temmuz tarihleri arasında Prime Day İndirim Avcıları Berk Keklik (@uberkuloz), Danla Bilic (@danlabilic), Elvin Levinler (@elvin), Nisan Hakan (@nisanhakan), Tuğba Yılmaz Karakaş (@heytuvba) ve Berfu Yenenler (@berfuyenenler) takipçilerinden, Cimri.com ve Ekşi Sözlük ise tüm Türkiye'den topladıkları indirim taleplerini Amazon Türkiye'ye ileterek, en çok istenen indirimlerin Prime Day boyunca tüm Prime üyelerine sunulması için çalışacaklar.

Prime Day fırsatlarından faydalanmak için Prime üyesi olmak yeterli

Prime Day süresince indirim ve fırsatlardan yararlanmak, ayrıcalıklı alışveriş ve eğlence deneyimini yaşamak için Prime üyesi olmak yeterli. Üstelik, alışveriş ve eğlencenin en iyilerini tüm vergiler dâhil ayda 39 TL'ye sunan Prime üyeliğini, bir ay boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz. İşte sayısız Prime avantajlarından bazıları:

Hızlı ve ücretsiz teslimat: Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün, iki günde veya randevulu teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor.

Prime'a özel indirimler: Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile seçili ürünlerde 500 TL ve üzerindeki alışverişlerinde %10 indirim kazanıyor.

Seçili ürünlerde indirim oranı tutarında ücret iadesi garantisi: Prime Day boyunca Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın alınan seçili ürünlerde ürünün fiyatı düşerse aradaki fark hediye kartı olarak Amazon hesabına tanımlanıyor.

Prime Video: Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle ile aralarında "Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri" ve "Rüyanda Görürsün" de dâhil birçok yerli ve yabancı Amazon Originals film ve dizisinin de bulunduğu içeriklere ek ücret ödemeden primevideo.com ya da Prime Video uygulaması aracılığıyla erişebiliyor.

Prime Gaming: Prime Gaming ile tüm Prime üyeleri önde gelen oyunlarda oyun içi ayrıcalıklar, her ay yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv'de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkıyla bütünsel bir oyun deneyiminin keyfini çıkarabiliyor.

Henüz Prime üyesi değilseniz www.amazon.com.tr/prime adresinden 30 günlük deneme hemen üye olup Prime ayrıcalıklarından ve Prime Day fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

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