Prime Day 16-22 Temmuz tarihleri arasında Amazon.com.tr’de!

Amazon.com.tr, bu yıl da Prime Day boyunca sunacağı indirimleri Türkiye'den gelen taleplere göre belirliyor! 1-7 Temmuz tarihleri arasında, Prime Day İndirim Avcıları Berk Keklik, Danla Bilic, Elvin Levinler, Nisan Hakan, Tuğba Yılmaz Karakaş, Berfu Yenenler'in takipçilerinden, Cimri.com ve Ekşi Sözlük'ün ise tüm ziyaretçilerinden topladıkları indirim talepleri arasında en çok istenen ürünler, Prime Day boyunca Prime üyelerine özel fırsatlarla Amazon.com.tr'de olacak.
Amazon'un 2015 yılından bu yana her yıl tüm dünyada gerçekleştirdiği, Prime üyelerine özel kaçırılmayacak indirimler, ürünler ve fırsatlar sunan Prime Day etkinliği, bu yıl Türkiye'de 16 - 22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Prime Day boyunca Prime üyeleri, teknolojiden ev aletlerine, spordan güzelliğe, modadan kitaba tüm kategorilerde en çok talep ettikleri ürünlerde kaçırılmayacak indirimlerden faydalanabilecek.
1-7 Temmuz tarihleri arasında Prime Day İndirim Avcıları Berk Keklik (@uberkuloz), Danla Bilic (@danlabilic), Elvin Levinler (@elvin), Nisan Hakan (@nisanhakan), Tuğba Yılmaz Karakaş (@heytuvba) ve Berfu Yenenler (@berfuyenenler) takipçilerinden, Cimri.com ve Ekşi Sözlük ise tüm Türkiye'den topladıkları indirim taleplerini Amazon Türkiye'ye ileterek, en çok istenen indirimlerin Prime Day boyunca tüm Prime üyelerine sunulması için çalışacaklar.
Prime Day fırsatlarından faydalanmak için Prime üyesi olmak yeterli
Prime Day süresince indirim ve fırsatlardan yararlanmak, ayrıcalıklı alışveriş ve eğlence deneyimini yaşamak için Prime üyesi olmak yeterli. Üstelik, alışveriş ve eğlencenin en iyilerini tüm vergiler dâhil ayda 39 TL'ye sunan Prime üyeliğini, bir ay boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz. İşte sayısız Prime avantajlarından bazıları:
Henüz Prime üyesi değilseniz www.amazon.com.tr/prime adresinden 30 günlük deneme hemen üye olup Prime ayrıcalıklarından ve Prime Day fırsatlarından yararlanabilirsiniz.