Prime Radian’ı Las Vegas’ta tanıttı

TÜRK savunma sanayisi firmalarından CANiK, Las Vegas'ta düzenlenen dünyanın en büyük atıcılık ve avcılık fuarı SHOT Show 2026'da Prime Radian modelini görkemli bir lansmanla tanıttı, yeni optik ve bastırıcı (susturucu) aileleriyle küresel pazardaki gücünü ve iddiasını ortaya koydu. CANiK'in de bünyesinde yer aldığı SYS Grup CEO'su Cahit Utku Aral, yalnızca ürün geliştiren değil, trend belirleyen bir marka olma vizyonuyla hareket ettiklerini söyledi. Aral, daha önce Taran Butler ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında geliştirilen TTI Combat gibi, SHOT Show 2026'da tanıtılan PRIME RADIAN'ın da endüstriyel iş birliği vizyonunun en güçlü örneklerinden biri olduğunu vurguladı.