Primi ahde vefa olarak görüyoruz

Pandemi döneminde sektörde yaşanan tüm zorluklara rağmen çalışanlarıyla birlikte yürümekten vazgeçmeyen Türk Hava Yolları (THY), eksik kadro yüzünden büyük sıkıntı yaşayan Batılı firmaların aksine, elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerine çekiyor. Finansal ve operasyonel sonuçlarıyla rakiplerinden ayrışan Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası THY, kazandığını çalışanlarıyla paylaşma konusunda gösterdiği tutumla da kamuoyunun takdirini topluyor. Şirketin son olarak taşeron olarak tanımlanan yardımcı destek personeline net 20 bin lira ikrâmiye yatırması büyük ses getirdi. "65 bin kişilik bir aile olarak bu başarıyı birlikte elde ettik. Arkadaşlarımız yoğun çalıştı. İnsanları motive etmek çok önemli, bu nedenle primi önemsiyoruz. İnşallah daha iyi şeyler yapacağız" diyerek bu konudaki tavrını net bir şekilde ortaya kayan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, SABAH'ın gündeme dair sorularını yanıtladı.İşten çıkarma ve grevler nedeniyle havalimanlarında nitelikli personel bulunamıyor. Salgın döneminde dünyanın dört bir yanında havayolu şirketleri ve havalimanları krizden çıkış tedbiri olarak çalışanlarıyla yolları ayırmayı tercih ederken, biz çalışanlarımızla birlikte yürümekten vazgeçmedik. Bu sayede yolumuza güçlü bir şekilde devam ediyoruz.65 bin çalışanımız var. Bunları 4 kişilik bir aile olarak düşünürsek, bizimle bağlantılı insan sayısı 250 bini geçiyor. Bu bizim için büyük bir sorumluluk. Son olarak destek hizmeti aldığımız taşeronlara prim verdik. Bunlar sadece bize değil, başka firmalara da hizmet veriyor. Ama bu kararımızı bir ahde vefa ve teşekkür olarak düşünmek mümkün. Eylül okulların açıldığı, ailelerin masraflarının arttığı bir dönem olduğu için 20 bin lirayı bu dönemde yatırdık. İnsanları teşvik etmek için primin önemli olduğunu düşünüyorum. Avrupa'da çalışanların işlerine dönmemesi, insanları motive etmenin önemini net bir şekilde gösterdi. Ama bizde Batı'daki gibi kırılmalar yaşanmadı. Biliyoruz ki, Türk insanı bu bayrağı yarı yolda bırakmaz, çalışır çabalar. Biz pilotlarımıza, hosteslerimize, kabin memurlarımıza sizin çalışıp çabalayacağınızı, hizmette aksama yapmayacağınızı biliyoruz. Bunu bir de ödüllendireceğiz, sizin bu özverinize karşın şirket takdirini gösterecek demek istedik.700 kişi alacağız, şu anda 1.600 kişi başvurdu. 400 arkadaşımızı da kendimiz yetiştiriyoruz, onlar da mayısta inşallah uçmaya başlayacak.THY'nin pilotları fazla çalıştırdığı eleştirileri yapılıyor. İlk 6 aylık sonuçlarımızı açıkladık. Havacılığı ve geçmiş finansal performanslarımızı bilenler, yılsonunda da iyi bir şey çıkacağını tahmin edebiliyor. Bu nedenle 'pilotlar yorgun uçuyor' diyerek şirketle ilgili olarak negatif algı yaratmaya çalışıyorlar. Bir havayolu şirketinin 7 sene önceki reklam filmini, bir anda sadece Türkiye'de tekrar dolaşıma sokuyorlar. Hatta 'kabine iki milyar yatırım yapıyor, pilot alımına başladı' diyerek bu şirketin reklamını yapıyorlar. Biz her zaman doğru neyse onu söylüyoruz. 30 milyar dolarlık filosu yerde yattığı halde batmayan havayolu şirketinin, normal finansallarla bunu sağlaması mümkün mü? Böyle bir havayolu şirketiyle yarışmayız bile.Yani pilotların fazla uçurulduğu iddiaları gerçeği yansıtmıyor diyorsunuz? Bir pilot yılda 900 saati hiçbir şekilde aşamaz, bu saklanacak bir bilgi değil. Önemli olan bu süreyi optimum kullanmak. Bu konuda mahkeme süreci de başladı. Bunu yapan kişilerin siyasi kimlikleri var. Biz geçen sene 6 milyar dolar ülkeye ekstradan döviz getirmişiz. Bu ülkeye ve ekonomiye olumlu yansıyor. THY ülkemizin ortak malı, ortak değeri. Dünyada tüm ülkeler bayrak taşıyıcısını el üstünde tutuyor. Ben çalışanların hangi görüşten olduklarını önemsemiyorum. Şirketine bağlı olduğu müddetçe, şirketini yükseltmek için çalıştığı müddetçe herkesin başımızın üstünde yeri var. THY ülkesini seven herkesin gurur duyması ve koruması gereken bir marka.Uçak kiralıyor musunuz? Konfigürasyonumuza uyan uçakları kiralıyoruz. Anlaşma imzaladık, ekstradan iki tane 777 aldık. Belki birkaç tane daha alacağız. Satın aldıklarımızdan da gelenler var, önümüzdeki yıl da olacak. Üreticilerden birinin geniş gövde üretiminde sıkıntı yok ama Boeing'in sıkıntıları devam ediyor. Orada 8 uçağımız var. Şu anda bizim ilave 8 geniş gövdeli uçağımızın uçması lazımdı. Bu da geniş gövde kapasitemizin yüzde 10'una tekabül ediyor.Batı'da yaşanan grevler bizi olumlu etkiliyor mu? Doluluk oranımız yüzde 84. Bazı uçaklarımız yüzde 100 doluyor, bazılarında da boş yer oluyor. Transfer yolcu taşıdığımız için geldiği yerdeki uçuş aksayınca overbook (çifte rezervasyon) yapmazsak uçak boş gider. Zaten bu işlemin prensibi bu. Bu açıdan şu aşamada biz Lufthansa'nın, şunun bunun döktüğü yolcuları taşıyoruz diyemem. Ama kırılmalardan dolayı bize yolcu gelmiştir muhakkak.Bolat,"Gece 10-11'e kadar işte kalıyorum. Çalışanlara vakit ayırabiliyorum. Bundan da keyif alıyorum" dedi. Gece bile sosyal medyada yapılan şikâyetleri takip ettiğini söyleyen Bolat, şunları kaydetti: "Bunlara çözüm buluyorum. Bunu görünce bütün ekip hizmet odaklı oluyor. Böyle bir enerji oluşuyor. Rekabetin kızıştığı bir ortamdayız. Daha farklı bir yöne yürümemiz lazım ki insanlar bizi seçsin."Türk Hava Yolları'nın uluslararası ölçekte en çok takip edilen spor etkinliklerinden olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru olmasını da değerlendiren Ahmet Bolat, "Her yıl dünyada 129 ülkeden milyarlarca kişi tarafından takip edilen bu etkinliğe sponsor olmamızın, çok iyi geri dönüşü olacağını düşünüyoruz. Biz Super Bowl'a yatırım yapıyorduk, UEFA Şampiyonlar Ligi sponsorluğunu ihale ile aldık. Finalin 10 Haziran 2023'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek olması da ayrı bir önem taşıyor. Başka kampanyalarımız da olacak" dedi.Havayolunda rekabetin başka bir yöne evrildiğini söyleyen Ahmet Bolat, "Uçakta insani dokunuş isteniyor" dedi. Buna kabin görevlisinin bir yolcunun battaniyesini örtmesini örnek veren Bolat, "Aslında burada kabine de bir mesaj veriliyor. İnsanların bunu isteyerek- bilerek yapması, içten gelmesi lazım. Bu nedenle kabin ekibimizin bunu hissetmesi, içselleştirmesini teşvik ediyoruz" diye konuştu.Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanlığını da yapan Ahmet Bolat, Amerika'dan gelen turist sayısını 2023'te 2 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Bolat, "Helsinki'den bir yolcuyu Phuket'e götürmenin bize katkısı 100 dolarsa, turist olarak Türkiye'ye getirdiğimizde katkısı minimum 1.000 dolara çıkıyor. Sağlık ve eğitim gibi hizmetler aldığında bu katkı 3.000 dolara çıkıyor" dedi. Bolat, eğitim, yazılım ihracatı, lojistik ve kültürün de hizmet ihracatının odağında olduğunu anlattı.