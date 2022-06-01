Prof. Dr. Levent Eraslan: Metaverse kavramının gündelik hayattaki yeri güçleniyor

Metaverse kavramı/projesi teknoloji dünyasının en önemli konularının başında geliyor. Prof. Dr. Levent Eraslan, Metaverse ile ilgili yapılan çalışmalara ve Metaverse'un geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada, Web 1.0, Web 2.0, ve artık Web 3.0 denilen çağda Türkiye'nin de dünya ile paralel olarak bu konuyu konuştuğunu söyledi.

Metaverse hakkında birçok farklı bilgi kirliliğinin olduğunu ve Türkiye Metaverse Platformu olarak bunun topluma iyi anlatılmasını da hedeflediklerini ifade Levent Eraslan, "Arsa satışı ile bu kavram magazine oldu. Metaverse dediğimiz arsa alımından ibaret değil. Bu kavram yanılgısı elbette toplumun Metaverse'e olan bakışını da olumsuz olarak değiştirmekte." ifadelerini kullandı.

Türkiye Metaverse Platformu çatısı altında, 7 ayrı bölümde 45 şirket olduğunu belirten Levent Eraslan, bu şirketlerin dijital robotik işlemler, giyilebilir teknoloji, bulut teknolojisi, blockchain teknolojileri gibi konularda çalışmaları olduğunu söyledi.

'DİJİTAL İMECE'

Levent Eraslan, "Bu ülkenin çocukları, çok güzel işler yapmakta. Ve biz bu iş yapanları bir araya getirmek istedik. Çünkü, Türk yazılımcıları dünyadaki yazılımcı sektöründen aşağıda değil. Biz yerli ve milli teknolojiler üretenleri bir araya getirdik. Buna da dijital imece dedik. Şimdi bizim platformda 11 tane böylesi Meta-evren oluşturan arkadaşlar var. Her birinin know/how, teknoloji kültürü, imkan ve kabiliyeti var." dedi.

Eraslan, plaftorm olarak yatırımcı bulma ve girişim yaratma konularına odaklandıklarını söyledi.

Facebook'un adını META olarak değiştirmesinin ardından kavramın daha fazla konuşulduğunu söyleyen Levent Eraslan, Mark Zuckerberg'in Metaverse için 10 bin mühendis ve 10 milyar dolar bütçe ayırdığını söyledi.

Metaverse'de 5 duyu organ üzerine çalışıldığını ve bunlardan 2'sine (görme ve duyma) ulaşıldığını vurgulayan Eraslan, "Tabi kamuoyunda bir muğlaklık var. Biz buna çok önceden işaret ettik. İnsanlar artık bu teknolojiyi görmek istiyorlar. 2030'lu yıllar işaret ediliyor. Metaverse bir moda değil, bağlı olduğu yüksek teknolojiler var. VR-XR uygulamaları var. Ara yüzle insanlar farklı ortamları görebilecekler." dedi.

METAVERSE KIŞI

Levent Eraslan, 1960'larda da yapay zeka konusunun çok konuşulduğunu, ancak 70-80 ve 90'lı yılların ortasına kadar gerçek anlamda somut adım atılmadığı için bu sürecin geciktiğini ifade etti. Levent Eraslan, "Metaverse kavramıyla ilgili somut deneyim alanları oluşturmazsak, bizi uzun bir Metaverse kışı beklemekte." dedi.