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Giriş Tarihi: 19.1.2022

PROF MASK’tan 27 milyon adet ihracat

PROF MASK’tan 27 milyon adet ihracat
TÜRKİYE'DE maske üretimini entegre yapan firmalardan PROF MASK, ocakta 27 milyon cerrahi maske ihracatı gerçekleştirdi. Firma Genel Müdürü Mehmet Coşkun, Türkiye'de TSE'nin Kovid 19 Güvenli Üretim Sertifikası'na sahip tek maske üreticisi olduğunu ve tasarım hakları ile kazandırdıkları yeni ürünlerle uluslararası konumuna geldiklerini söyledi. AB'deki birçok zincirde müşterilerinin olduğunu belirten Coşkun, "240 milyon cerrahi maske, 140 milyon N95 maske ve 22 milyon KF94 maske ihraç edeceğiz" dedi.
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PROF MASK’tan 27 milyon adet ihracat
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