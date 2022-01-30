PttAVM’den döviz getirecek önemli adım

Türkiye
'nin yerli ve milli e-ticaret platformu PttAVM.com, KOBİ ve diğer satıcılara yönelik önemli bir çalışmayı hayata geçirdi. E-ticaretin uçtan uca ihtiyacı olan tüm hizmetler artık paket halinde satıcılara sunulmaya başlandı. Bu çalışma ile yeni bir sipariş alınması ve bu siparişlerin müşteriye iletilmesi arasında geçen tüm e-ticaret operasyonları tek bir sistem üzerinden gerçekleştirilecek. İşletmeler bu yolla stoklama sipariş, iade ve müşteri hizmetleri gibi tüm hizmetleri paket halinde alabilir hale geldi. PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu
, "Sistem, özellikle büyüyen sektörün operasyon ihtiyaçlarına yönelik geliştirildi. İşletmelerin ihtiyaç duyduğu bu hizmeti, PttAVM.com olarak sahip olduğumuz operasyon merkezimizde yapacağız" dedi.
DÖVİZ GİRİŞİNİ ARTIRIR
Hakan Çevikoğlu sistemin gelişmesiyle birlikte özellikle yurt dışı satışların artacağını söyledi. Çevikoğlu, "Yurtdışı satışlarının artması demek Türkiye'nin döviz girdisine ciddi olumlu yansımalar getirmesi demek" ifadelerini kullandı. PttAVM.com Lojistik Direktörü Ömer Keskin
ise, "Fulfillment hizmetiyle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yurt içi ve yurt dışı e-ticaret satış-büyüme hedeflerine, operasyon ve kargo dağıtım desteği veriyoruz" diye konuştu.