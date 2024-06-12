PTT’den emekliye yüzde 20 indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin emeklilere yönelik yüzde 20 indirim kampanyası başlattığını duyurdu. Buna göre, emekli vatandaşlar, kargo/kurye gönderilerinde yüzde 20 indirim fırsatından yararlanacak. PTT'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, emekli vatandaşların, kargo/kurye gönderilerine yüzde 20 oranında indirim uygulanacak. Aynı T.C. Kimlik Numarası ile ayda en fazla 5 defa kampanyadan faydalanılabilecekler. Kampanya yurt içi gönderilerde standart taşıma ve adrese teslim hizmetleri için geçerli. Ek/özel hizmetler ve ambalaj malzemeleri kampanyaya dâhil değil. Kampanya ile ilgili detaylı bilgilere emekliler, PTT'nin resmi internet sitesi www.ptt.gov.tr üzerinden ulaşabiliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılının "Emekliler Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatan Bakan Uraloğlu, "Biz de bakanlık olarak emeklilerimize yönelik kampanyalarımıza devam ediyoruz. Trenlerde ve şehirlerarası otobüslerde emeklilerimize yönelik indirim kampanyalarına devam ediyoruz. Şimdi de PTT tarafından emekli vatandaşlarımıza yönelik standart taşıma ve adrese teslim hizmetlerde ayda en fazla 5 adet olmak üzere yurtiçi varışlı kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim kampanyası başlattık. Kampanyadan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlarımız, PTT iş yerlerine gelerek T.C. kimlik numaralarını ibraz etmeleri halinde indirimden faydalanabilecekler" dedi.