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Giriş Tarihi: 12.12.2022 09:31 Son Güncelleme: 12.12.2022 17:49

PTT'den yurt dışı kargo gönderilerine indirim kampanyası!

PTT AŞ'nin Almanya ve İngiltere posta teşkilatlarıyla yaptığı anlaşma kapsamında, küçük paketler bu ülkelere artık daha uygun fiyatlarla gönderilebilecek.

AA
PTT’den yurt dışı kargo gönderilerine indirim kampanyası!

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Almanya varışlı gönderilerde 2 kilograma, İngiltere varışlı gönderilerde ise 5 kilograma kadar paketlerde indirim sağlıyor.

Almanya ve İngiltere varışlı gönderilerde yeni uygulama "Teslimi Takipli Gönderi" ek hizmeti de sunulacak. Böylece hem mevcut hizmet ücretlerinde indirime gidilirken hem de yeni bir hizmet alternatifi sunularak müşterilere kolaylık sağlanması hedefleniyor.

Almanya varışlı kayıtlı küçük paketlerde 500 gramda yüzde 5, bir kilogramda yüzde 7, iki kilogramda yüzde 17, kayıtsız küçük paketlerde iki kilogramda yüzde 18, iki kilogram yüzey gönderilerinde ise yüzde 12 indirim uygulanıyor.

İngiltere varışlı kayıtlı küçük paketlerde üç kilogramda yüzde 40, dört kilogramda yüzde 36, beş kilogramda yüzde 32 indirim imkanı tanınıyor.

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PTT'den yurt dışı kargo gönderilerine indirim kampanyası!
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