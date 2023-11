Publicis Groupe Türkiye, dijital reklamcılık alanında yenilikçi bir ürün sunuyor: Publicis GO

Publicis Groupe Türkiye, grubun 20'den fazla uzmanlık alanından biri olan Affiliate Marketing hizmetini veren GelirOrtakları (GO) markası liderliğinde, Publicis Communications bünyesindeki Digitas Istanbul'un geliştirdiği, dijital reklamcılığın geleceğini yeniden şekillendirecek influencer affiliate mobil uygulaması sayesinde sektördeki yerini sağlamlaştırıyor. Publicis GO; teknolojiyi ve stratejiyi birleştirerek, markalara ve influencerlara benzersiz fırsatlar sunuyor.

PERFORMANSA DAYALI GERÇEK ZAMANLI VERİLER SUNUYOR

Publicis Groupe Türkiye çatısı altında Chief Trading Officer olarak, offline medya satın alma (PMX) operasyonlarından, GelirOrtakları ve Publicis GO markalarından sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Onur Güngör, konuyla ilgili şunları söyledi: "Publicis GO, yenilikçi teknolojisiyle influencer pazarlamasına yeni bir soluk getiriyor. Performans odaklı yaklaşım, her kampanyanın maksimum yatırım getirisi sağlamasını ve markaların dijital bütçelerinin en verimli şekilde kullanılmasını hedefliyor. Marka bazlı gerçek zamanlı veriler sunarak; influencerların kampanya optimizasyonu yapmasına, daha rasyonel ve etkili pazarlama kararları almasına imkan tanıyor. Aynı zamanda Publicis Groupe'un global know-how'ı ve sektör deneyimi ile hem markaların hem de influencerların yatırımlarından en iyi şekilde yararlanmalarına olanak veriyor. Teknolojinin sağladığı imkanlarla gelişim ve devinim süreçlerini tüm iletişim eko sisteminin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hızlı, kolay, erişilebilir ve odağında mobil uygulamalarının gerçeğini bilerek influencer odaklı affiliate marketing süreçlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz."

Publicis GO, markalar ve influencerlar arasında stratejik iş birlikleri kurarak, her iki tarafın da güçlü yönlerinden faydalanmasını sağlayacak. Paylaşılacak stratejik danışmanlık ve yönetim hizmetleri ile markaların hikayelerini sosyal medyada etkileyici ve performansa dayalı bir şekilde anlatmalarına yardımcı olacak. Influencerlar, Publicis GO mobil uygulaması üzerinden onaylanan iş birlikleri çerçevesinde markaların reklamlarını gerçekleştirebilecek ve gelir modeli yaratabilecek. Aynı zamanda markalar da sosyal medya üzerinden ek ciro getirisi sağlayacak.

TÜRKİYE'DE İNFLUENCER MARKETİNG PAZARINI YENİDEN ŞEKİLLENDİRECEK

Publicis GO, teknoloji ve inovasyonda sürdürülebilir ve ileriye dönük bir yatırım yapmayı hedefliyor. Publicis'in GO platformunun her zaman sektörün en önde gelen teknolojilerle donatılmasının Türkiye'deki influencer pazarlamasını şekillendirmesi bekleniyor.

Publicis GO; tüm influencerları heyecan verici bir yolculuğa davet ediyor. Güçlü bir network ile, performans odaklı ve yatırım getirisi yüksek affiliate programları yaratılmasına ve dijital pazarlamada yeni başarı hikayeleri yazılmasına olanak sağlıyor.

Publicis Groupe Türkiye çatısı altındaki Publicis GO ekibine ve influencer affiliate platformuna aşağıdaki erişim bilgileri ile kayıt olunabilecek:

1-Platforma başvuru gerçekleştirmek isteyenler ilgili kayıt formunu bu adres üzerinden doldurabilecek: https://publicisgo.com/register

2-Başvurular onaylandıktan sonra, marka iş birliklerine başlamak isteyen herkes telefonundan aşağıdaki mobil uygulamaları kullanabilecek:

App iOS: https://apps.apple.com/app/publicis-go/id6469126907

App Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.publicis.gelirortaklari

3-Marka iş birliklerine yönelik kampanya ve promosyonları takip etmek isteyenler Telegram üzerinden bildirimlerle bilgi alabilecek: https://t.me/publicisaffiliate

4-Platformla ilgili tüm sorular go@publicisgroupe.com adresinden yanıtlanacak.