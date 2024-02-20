Pudo, 1000. akıllı gönderi cihazını devreye aldı

Türkiye'nin en geniş akıllı gönderi ağına sahip pudo, teknoloji destekli, inovatif ve sürdürülebilir akıllı gönderi çözümleri ile e ticaret sektörünün son dağıtım ağında sektöre yön vermeye devam ediyor. Şirket, 1000'in üzerindeki noktası ile kullanıcılara daha geniş bir hizmet ağı ve iş ortaklarına katma değerli servisler sunma vizyonunu taçlandırıyor.

Alternatif teslimat noktaları arasında devrim niteliğinde artış ile daha fazla kullanıcı için akıllı ve hızlı teslimat deneyimi

1000. pudo noktasıyla birlikte pudo, e-ticaretin kalbinde 10 milyon kullanıcıya yürüme mesafesinde konumlanıyor. Kullanıcılar, sadece 6 saniyede teslim almanın keyfini yaşarken, pudo bu özel deneyimi müşterilerine yaygın geniş ağı ile sunmaktan gurur duyuyor. pudo, günümüzün hızla değişen teknolojinin desteği ile online alışveriş yapan kullanıcılara yepyeni bir deneyim yaşatıyor. Artık kullanıcılar, gönderilerini evlerine ya da iş adreslerine değil, işlek caddelere, sitelere, alışveriş merkezlerine konumlanan pudo noktalarına yönlendiriyor. Bu, kullanıcılara özgürlük ve kendi planlamasını sağlarken, gönderilerini en iyi deneyim ile teslim alıyor.

Teknoloji ile başlayan online alışveriş yolculuğu teknoloji ile tamamlanıyor

Teknolojinin ilerlemesi ve ticaretin hızla e ticarete dönüşmesi trendinde , son kullanıcıların satın alma alışkanlıklarında önemli değişikliklere yol açtı. Mobil cihazların ve internet erişiminin yaygınlaşmasıyla birlikte tüketicilerin birçoğu, alışverişlerini fiziksel mağazalar yerine çevrimiçi platformlardan yapmayı tercih ediyor. Teknolojiyle başlayan yolculuğun son teslimat aşamasında da teknolojinin desteği ile en iyi teslimat deneyimini tamamlaması, tüketicinin çeşitlilik, güvenlik, esneklik, gizlilik ve kişisellik gibi beklentilerine karşılık veriyor ve tercih edilmesinde önemli rol oynuyor. Günümüzde sadece markalar açısından değil son kullanıcılar için de izlenebilir, yönetilebilir ve takip edilebilir sistemler kritik hale geliyor ve uçtan uca daha iyi bir satın alma deneyimini ön plana çıkıyor.

Çevre Dostu İş Modeli;

Szczecin Maritime Üniversitesinin, Polonya'da Inpost kuryeleri ile yaptığı araştırma sonrası Nisan 2022'de açıklanan Green Last Mile raporu verilere göre akıllı gönderi cihazlarından yapılan teslimat şehirlerde %66'ya kadar C02 salınımını azaltmakta, tahmini 1 akıllı gönderi cihazı günde 53kg CO2 salınımı azaltmaktadır. Bu da bir yılda 3000 ağacın karbon salınımı azaltmasına denk geliyor. Çevre koşullarına ve değişen dinamiklere bağlı olarak 7 şehire konumlanmış 1000'in üzerindeki akıllı gönderi cihazları üzerinden yapılacak gönderi teslimatları sayesinde milyonlarca ağaç kadar karbon salınımına etki ediyor. Ülkemiz için planlanan 2050 yılında 0 karbon salınımı hedefini destekleyen önemli iş modelleri arasında yerini alıyor.

Paylaşım Ekonomisi ile Operasyonel Verimlik

Sektördeki pek çok servis sağlayıcıdan farklı olarak, paylaşım ekonomisi (Open Network) iş modeliyle tüm sektör paydaşlarına ortak varlık anlayışı ile hizmet veriyor. Böylelikle tekrarlı yatırımların önüne geçerken, sektörde sadece bu işi dedike profesyonel iş anlayışında nitelikli hizmet sunuyor. Tek bir noktadan onlarca gönderi teslimatını gerçekleştirerek iş ortaklarının son dağıtım süreçlerini optimize ediyor, maliyetlerini azaltıyor ve operasyonel verimliliği artırarak müşterileri için uçtan uca teknolojik deneyimi tamamlıyor. Son dağıtım süreçlerinde katma değerli servisleri, özel raporlamalar ve şeffaflık ile iş ortaklarına "En İyi Müşteri Deneyimi" sunmalarına olanak sağlıyor.

Türkiye'nin En Geniş Akıllı Gönderi Ağına Sahip pudo, 1000. Akıllı Gönderi Cihazı ile Sektöründe Global Ölçekte de Dikkat Çekiyor!

Fortune Business Insights'ın raporuna göre, global pazarda gözle görülür bir büyüme sergileyen akıllı gönderi dolapları, 2029 yılı itibarıyla 1.833,9 milyon ABD doları büyüklüğüne ulaşması bekleniyor. 2022-2029 yılları arasında, sektörün %12,5'lik bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ile ilerlemesi öngörülüyor. 2023 yılını 1000 lokasyonla tamamlayan pudo, 2024 ilk yarı yılında 1465 lokasyon sayısı hedefi ile 14 milyon kullanıcıya ulaşmayı planlıyor. Şirket, mükemmel müşteri deneyimi ve çevresel sürdürülebilirliği ön planda tutarak sektördeki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

"1000. akıllı gönderi cihazı ile ülkemize değer katmak için yatırımlarımıza devam ediyoruz"

pudo'nun Operasyon Direktörü Ahmet Emre Basmacı konuyla ilgili şunları söyledi: "1000. pudo noktasına ulaşmak, kullanıcılarımıza ve iş ortaklarımıza yaygın bir hizmet ağı sunma taahhüdümüzü pekiştiriyor ve sektöre yaptığımız yenilikleri bir adım daha ileri taşıyor. İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir, Bursa, Antalya ve Muğla'daki 1000'in üzerindeki noktamız ile e ticaret sektöründeki çözüm ortaklarımıza ve son kullanıcılara kolay, güvenilir ve hızlı teslimat sağlamaya devam edeceğiz. Bugün global pazardaki verilere baktığımızda; pudo'nun ciddi bir büyüme hızı kazandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Akıllı gönderi noktası pazarında yer alan şirketler için 1000. Lokasyon kurulumuna ulaşmak çok büyük yatırım gerektirmesi dolayısıyla önemli bir kilometre taşıdır. Biz pudo olarak dünyadaki bir çok şirkete göre çok daha hızlı şekilde ülkemize bu yatırımı gerçekleştirdik ve yatırım yapmaya da devam etmekteyiz. pudo olarak; 2024 ilk yarı yılında belirlediği 1.465 lokasyon hedefi ülkemizdeki lider konumumuzu güçlendireceğiz. Akıllı gönderi ağını geliştirmeye devam ediyor ve önümüzdeki yıllarda global pazara da hizmetimizi taşımayı planlıyoruz."