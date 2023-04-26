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Giriş Tarihi: 26.4.2023 16:55

Putin, Akkuyu NGS'nin "nükleer tesis" statüsüne kavuşacağı törene video konferansla katılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yarın Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) "nükleer tesis" statüsüne kavuşmasına yönelik törene video konferans yöntemiyle katılacağı bildirildi.

AA
Putin, Akkuyu NGS’nin nükleer tesis statüsüne kavuşacağı törene video konferansla katılacak

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Akkuyu NGS sahasında ilk nükleer yakıtın teslimi kapsamında düzenlenecek törene katılacağı ifade edildi.

Putin'in törene video konferans yöntemiyle iştirak edeceği bilgisi verilen açıklamada, Akkuyu NGS'de inşaatın Türkiye ve Rusya arasında 2010'da imzalanan anlaşma kapsamında Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, proje kapsamında toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 ünitenin devreye alınacağı belirtildi.

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Putin, Akkuyu NGS'nin "nükleer tesis" statüsüne kavuşacağı törene video konferansla katılacak
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