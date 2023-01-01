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Giriş Tarihi: 1.1.2023

Putin, tahsilatı euro ve dolarla yapacak

Putin, tahsilatı euro ve dolarla yapacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin, Rus doğalgazına yönelik borçlarını dolar veya euro gibi yabancı para birimleriyle ödemelerine izin verdi. Putin'in imzaladığı kararnameyle, Rusya'ya yaptırım uygulayan ve "dost olmayan" şeklinde tanımlanan Batılı ülkelerin, Rus gazı için yalnızca rubleyle ödeme yapabileceklerine yönelik kararda değişikliğe gidildi.
Kararnameye göre, söz konusu ülkelerin borcunu ödemesi, Rus gazı sevkiyatının başlaması anlamına gelmeyecek. 31 Mart'ta imzalanan kararnameyle, Rus gazı alan ülkeler Gazprombank'ta hesap açıyor, ödemeler Moskova Borsası'nda rubleye çevriliyor. Gazprom, rubleyle ödeme yapmadığı için Polonya, Bulgaristan, Finlandiya, Hollanda ve Avrupalı şirketlere gaz sevkiyatı yapmıyordu.
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Putin, tahsilatı euro ve dolarla yapacak
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