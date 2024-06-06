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Giriş Tarihi: 6.6.2024 09:48 Son Güncelleme: 6.6.2024 09:51

Putin: Ukrayna, Türkiye'ye uzanan doğal gaz hattının kompresör istasyonuna saldırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rusya'dan Türkiye'ye uzanan doğal gaz boru hattının kompresör istasyonuna saldırmaya çalıştığını açıkladı.

Putin: Ukrayna, Türkiye’ye uzanan doğal gaz hattının kompresör istasyonuna saldırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna birliklerinin birkaç gün önce bir insansız hava aracıyla Rusya'dan Türkiye'ye uzanan doğalgaz boru hattının bir kompresör istasyonuna saldırı girişiminde bulunduğunu, ancak insansız hava aracının elektronik harp teçhizatıyla bastırıldığını söyledi.

Putin, "Kısa bir süre önce, bilmiyorum yedi gün, muhtemelen on gün önce, Ukraynalı insansız hava araçları Karadeniz kıyısında bulunan ve Türkiye'ye gaz tedarik edilen bir gaz kompresör istasyonuna saldırı girişiminde bulundu.Bu bir şaka değil ve herhangi bir şekilde abartı da değil. Sadece iki insansız hava aracı Rus ordusunun elektronik savaş sistemi güçleri tarafından bastırıldı, Karadeniz kıyısındaki bu gaz pompalama istasyonunun yakınına düştüler" dedi.

Putin, TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını koruyan gemilerin de düzenli olarak saldırıya uğradığını kaydetti.

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Putin: Ukrayna, Türkiye'ye uzanan doğal gaz hattının kompresör istasyonuna saldırdı
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