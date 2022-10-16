Putin’in "Türkiye'ye doğal gaz merkezi kurulabilir" açıklaması iş insanlarını heyecanlandırdı! Gaz güvenliği üretimi uçurur

Türk sanayicilerinde de büyük bir heyecan yaratan açıklama, uzun vadeli yatırımlar için de güvence oldu. Başta Avrupa olmak üzere, birçok sanayicinin dünyadaki enerji savaşları nedeniyle yeni yatırımlar yapmadığını aktaran Türk iş insanları, "Böyle bir ortamda bu açıklamayla Türkiye için gelecek vizyonu oluştu. Bu bizim için büyük bir moral oldu. Uzun vadeli yatırımlar için de bir güvence sağladı" açıklamasını yaptı.