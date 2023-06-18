QUA Granite, bu yılki tali bayi toplantısını düzenledi

Türkiye'nin en büyük teknik granit üreticisi QUA Granite, 7-11 Haziran 2023 tarihleri arasında Kuşadası Seven Seas Sealight Elite Hotel'de ve atık suyu %100 geri dönüştürdüğü Söke fabrikasında Karadeniz'deki tali bayileriyle bir toplantı düzenledi. QUA Granite, yerinde satış organizasyonu kapsamında tali bayilere yönelik olarak koordine ettiği toplantısını Karadeniz'in en büyük mağazalarından Kutluser ile birlikte organize etti.

Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'daki 130 tali bayi sahibinin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte QUA Granite yetkilileri tarafından oryantasyon eğitimi verildi.





Tali bayi ağının önemine değinen QUA Granite Satış Direktörü Yasin Erdoğan: "QUA Granite ailesinin vazgeçilmez bir parçası olarak gördüğümüz tali bayi ağımız bizim için çok değerli. Her zaman ön planda tuttuğumuz tali bayilerimizle birlikte büyümeye devam etmek için omuz omuza çalışıyoruz. Organize ettiğimiz gezi ve toplantılarda sadece eğitim sunmakla kalmayıp, tali bayi kanallarımızın sorunlarını ve önerilerini dinleyerek taleplerini karşılamayı hedefliyoruz. Tali bayilerimizin başarısı bizim de öncelikli hedeflerimiz arasında yer aldığından, bu tür toplantıları düzenli aralıklarla gerçekleştirme konusunda kararlıyız. 5 gün boyunca düzenlediğimiz organizasyonumuza katılan tüm tali bayilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor; onlarla birlikte gelişmeye devam ederek gelecekteki başarılarımızı kutlamayı dört gözle bekliyoruz" açıklamasında bulundu.