Quick Sigorta Motobike İstanbul 2022’ye katıldı

MESSE Frankfurt İstanbul'un organizasyonuyla gerçekleşen ülkemizin en kapsamlı bisiklet, motosiklet ve motosiklet aksesuarları fuarı Motobike İstanbul 2022, dört günlük bir maratonun ardından sona erdi. 91 bin 672 ziyaretçinin katıldığı fuarın sigorta sponsoru olan Quick Sigorta, etkinlikleriyle fuara damgasını vurdu. Harley Davidson, Kawasaki, Suzuki, Honda, MV Agusta, Vespa, KTM, Brixton, Peugeot, Polaris, Aprilia, Moto Guzzi, SYM, JAWA ve Husqvarna gibi markaların katıldığı İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Motobike İstanbul'da, Quick Sigorta, 219 numaralı standında fuar ziyaretçilerinin akınına uğradı. Fuarın en çok ziyaret edilen noktası olan Quick Sigorta'nın standında yer alan artırılmış gerçeklik gözlüğü, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Ziyaretçiler bu gözlükle "roller coaster" deneyimi yaşadı.Motobike İstanbul 2022'nin açılış gününde Messe Frankfurt İstanbul tarafından fuara verdiği katkılardan ötürü ödül plaketine layık görülen Quick Sigorta, Türkiye Motosiklet Platformu'nun "Motosiklet Sigortası Sektöründeki Başarı ve Çözümler" kapsamındaki ödülün de sahibi oldu. Motosikletçi ve sunucu Yiğit Top'un sunduğu ödül töreninde konuşan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, "Bu ödüle layık görüldüğümüz için çok gururluyuz. Bir süre fuara ara verilmişti, bu yıl yapılacağını duyduğumuzda hemen yerimizi almak istedik. Çünkü bu bizim için motosikletçilerle beraber olma ve onları anlayabilme fırsatı. Maher Holding şirketimiz Corpus Sigorta da motosiklet alanında destek veriyor. Umarım çok daha fazla etkinlikle buluşuruz" dedi. Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, fuar sonrasında konuyla ilgili olarak, "Geçtiğimiz günlerde Antalya'da sigortacılık sektörünü buluşturan bir fuarda yer almıştık. Motobike İstanbul 2022'de de Quick Sigorta olarak yer almak beni mutlu ediyor. İnsanların yine bir arada olması ve böyle güzel bir etkinliği paylaşması çok güzel. Quick Sigorta standımızda çok sayıda misafiri ağırladık. Bu da bize ne kadar sevildiğimizi tekrar gösterdi. Tüm ekip olarak fuarda yer aldık ve kardeş şirketimiz Corpus Sigorta da ekibimize destek oluyor" şeklinde konuştu.