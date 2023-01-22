Rakiplerimizin çok önündeyiz

2023 yılı ihracat hedeflerini anlatan Türk Sağlık Turizmi Derneği (TÜSATDER) Başkanı Servet Terziler, "1923'te Cumhuriyetimiz ilan edildi ve 2023'te 100 yılını deviren, aslında tarih sahnesine bakıldığı zaman genç, dinamik ve aktif bir Türkiye Cumhuriyeti olarak yolumuza devam edeceğiz. Sektörüm açısından baktığımda ülkemizde verilen genel sağlık hizmetlerimiz rakiplerimizin çok önünde" dedi.Bir yıl önce 55 milyon TL yatırımla Dr. Terziler Exclusive Hair Clinic'i hizmete soktuğunu anlatan Terziler, "Şu anda 24 saat uzaktaki Avustralya'dan, neredeyse yine 24 saatlik uzaklıktaki Kanada'dan, Amerika'dan, Brezilya'dan birçok kıta ötesi ülkelerden ülkemize hastalar kazandırıyoruz" dedi.2023 yılında Türkiye'nin ihracatının daha da büyüyeceğini belirten Terziler, ihracatı istek ve iştah ile yapan müteşebbis Türk yatırımcılarının, sanayicilerinin mevcut olduğunun altını çizdi.