Ramazan alışverişinde “merdiven altı “ uyarısı

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan ayında merdiven altı ürün üretiminin arttığına dikkati çekerek, alışverişin güvenilir esnaftan yapılması gerektiğini bildirdi. Palandöken, yaptığı açıklamada, bu tür yerlerde üretimin Ramazan ayında oldukça arttığını vurgulayarak, "Özellikle tatlı, şekerleme, peynir, zeytin, et ürünleri, sucuk, salam gibi yiyeceklerde büyük riskler söz konusu. Bu yüzden Ramazan sofralarımızı kurarken sadece fiyatına ya da dış görünüşüne bakarak ürün satın almamalıyız" değerlendirmesinde bulundu. Palandöken, özellikle yol kenarlarında veya güvenilir olmayan internet sitelerinde satılan ucuz ve etiketsiz ürünlerden uzak durulması gerektiğini belirtti.