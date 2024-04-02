Ramazan Bayramı öncesi denetimler artırıldı

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların mağdur olmaması, hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla denetim faaliyetlerinin ramazanın son günlerinde ve Ramazan bayramı süresince de artırılarak, etkin şekilde sürdürüleceğini bildirdi. Ticaret Bakanlığı tarafından Ramazan Bayramı'na günler kala gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi. Fahiş fiyatlar konusunda uyarının da yer aldığı açıklamada, vatandaşların mağdur olmaması ve hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla Ramazan ayı boyunca sürdürülen yoğun denetim faaliyetlerinin Ramazan Bayramı süresince artarak devam edeceği belirtildi. Bu kapsamda, özellikle alışveriş merkezleri, gıda ve bayramlık ürün satan perakende işletmeler ve tüm marketlerin bakanlığın yakın takibinde olmaya devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, "Bu çerçevede, vatandaşlarımıza şahit oldukları fahiş fiyat artışlarını bakanlığımızın çağrı merkezine ve internet sayfasına bildirebileceklerini bir kez daha belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi. İşletmelerin, mevzuata uyum sağlama ve vatandaşları mağdur etmeme noktasında gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiğinin altı çizilerek, "Aksi halde, vatandaşlarımızı mağdur eden her türlü girişime karşı, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bakanlığımızca gerekli yaptırımların uygulanacağını ifade etmek isteriz" denildi.