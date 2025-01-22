Ramazan öncesi gıdada fahiş fiyat artışına önlem

Ekonomi yönetimi, gıda fiyatlarındaki fahiş fiyatların önüne geçebilmek için sektör temsilcileriyle masaya oturdu. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ticaret, gıda, perakende sektörü temsilcileriyle yapılan toplantıda, Ramazan ayından önce temel gıda ürünlerine erişimde sıkıntı yaşanmaması, arz ve fiyatlarda sağlıklı fiyat oluşumu için alınacak önlemler değerlendirildi. Toplantıda, gıda enflasyonuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği, gerekli bütün tedbirlerin titizlikle uygulanmaya devam edileceği vurgulandı.