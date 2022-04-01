Ramazan’da e-ticaret hareketlenecek

Ramazan ayı hazırlıkları pandeminin getirdiği alışkanlıklarla e-ticarete kaydı. İftar ve sahur alışverişleri 10 gün öncesinden başlarken belli başlı ürünlerin alımında ortalama yüzde 30 artış görüldü. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PTT iştirak şirketi PttAVM.com'un Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Özel günler e-ticareti her zaman hareketlendirmiştir. Pandemi sürecinde Ramazan ayı alışverişleri yoğun bir şekilde e-ticarete kaymıştı. Ancak bu hareketlilik normalleşme döneminde de sürüyor. Bu yıl için PttAVM.com olarak şimdiden yüzde 30'lara yakın artışlar görüyoruz" dedi. Ramazan kolilerine ilginin geçen senelere göre aynı seyrettiğini belirten Çevikoğlu, "Geleneksel bir yardımlaşma türü olan Ramazan kolisi gönderimi bu sene de benzer bir seyir gösteriyor. Bizde uygun fiyatlarla kolileri hazırlanmış durumda. Özellikle Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kolileri büyük ilgi görüyor. Vatandaşımızın hâyır yapmasına vesile olmaktan çok memnunuz" ifadelerini kullandı. Bu dönemde ilgi gören ürünlerden de bahseden Çevikoğlu, "Hurma çeşitlerine her zaman olduğu gibi ilgi var. Hazır tatlılar, bakliyat, un, şeker, kuruyemiş gibi gıda ürünleri ilgi çeken ürünler arasında. Öte yandan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Tarım Kredi Kooperatifleri ürünlerini vatandaşlarımızın sepetlerinde oldukça görmeye başladık" diye konuştu.Çevikoğlu, PTT ile Katar Postası'nın anlaşmasıyla hayata geçirilen Türk ürünlerinin dünyaya açılmasını sağlayan Turkishsouq.com'un da Ramazan'da talep gördüğünü söyledi. Çevikoğlu, "Türkiye'ye özgü ürünler dünyanın dört bir yanından sipariş ediliyor. Normal dönemde de alımlar var ancak Ramazan'ın gelişi alışverişleri daha da hareketlendiriyor. Bu dönemde Türk kah- vesinden semavere leblebiden bademe kayısısından seccadeye talep var. Yerli üreticilerimiz bu platformlarla ek işlem veya maliyetle karşılaşmadan anlaşmalı onlarca ülkeye ihracat yapabiliyor" dedi.Ramazan'da online alışveriş alışkanlıklarına da değinen Çevikoğlu, "İftar ile sahur saatleri arasında yoğun bir trafik var. Diğer günlere göre bu saatlerde yapılan alışverişler ve ürün aramaları yüzde 50 artıyor. Bu saatler arasındaki alışverişler genelde elektronik, kozmetik, giyim, aksesuvar gibi ürünler oluyor" diye konuştu.