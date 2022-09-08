RAMS’tan 60 milyar TL’lik yatırım

İstanbulBahçelievler'deki RAMS Garden, ön lansman kampanyasıyla satışa çıktı. Toplam 75 bin metrekare içerisinde yer alan 33 bin metrekarelik yeşil alanı ile İstanbul ortalamasından 8 kat daha fazla yeşil alanına sahip RAMS Garden, 2+1'den 5+1'e kadar çeşitli konut seçenekleri sunuyor. RAMS Global CEO'su Faruk Bülbül, "RAMS Garden, inşaat sektörüne can suyu getirdi. Türkiye'ye olan inancımız ve yakın zamanda başlayacak olan projelerimizle toplam 60 milyar TL yatırım yapacağız. 10 bin kişilik istihdam yaratacağız" dedi.Gerçekleşen ön lansmanda, binin üzerinde kişi satış ofisini ziyaret etti. Yoğun talep hakkında görüşlerini dile getiren Faruk Bülbül "Bundan yaklaşık bir yıl önce gerek iş yapış şeklimiz gerek ise de finansman gücümüzle Türkiye'de de inşaat sektörünün geleceğine ışık tutmak için kolları sıvadığımızı sizlerle paylaşmıştık. Türkiye'ye olan güvenimizin ve sektöre getirdiğimiz yeniliklerin en yakın örneği Quattro İstanbul ve şimdi de RAMS Garden'ın bu kadar büyük ilgi görmesi oldu. RAMS Garden, tabiri caiz ise küçülen ve arz-talep dengesi bozulan inşaat sektörüne can suyu getirdi" ifadelerini dile getirdi.796 dairenin yer aldığı RAMS Garden'ın içerisinde 210 metre uzunluğunda göletin yanı sıra bisiklet, koşu ve yürüyüş parkuru da bulunuyor. Projenin yanı başında yer alan 42 bin 300 metrekarelik koru alanı da RAMS Garden'da hayatı yeşil ile buluşturuyor. İstanbul'da ortalama kişi başına düşen yeşil alan miktarı 13.25 metrekare iken, yanı başındaki koru ve RAMS Garden'da dâhil olmak üzere bu rakam 94.5 metrekareyi buluyor.RAMS'IN dünya çapında Türkiye, Dubai, Tayland, Moskova, Kazakistan ile aktif 18 şantiyesinden biri olan RAMS Garden, 1.100 metrekare sosyal tesis, kapalı spor salonu gibi sosyal alanlar da sunuyor. Bugüne kadar 20 binden fazla konutu teslim eden RAMS Global, önümüzdeki 4 yıl içerisinde Türkiye'de yaklaşık 9 bin evi sahipleriyle buluşturmayı hedefliyor.