Ray Sigorta A Milli Takımların başarısını destekleyecek

Ray Sigorta, Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı iş birliği kapsamında A Milli Erkek ve Kadın Futbol Takımları'nın resmi ana sponsoru oldu. Ray Sigorta iş birliği kapsamında 3 yıl boyunca Milli Takımların başarısını destekleyecek. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen imza töreni Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, Kadın A Millî Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve Erkek A Millî Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

HER KATKIYI SUNACAĞIZ

Ray Sigorta olarak Milli Takımlar ana sponsoru olmaktan büyük gurur duyduklarını ifade eden Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, "Bilhassa son 10 yılda gerçekleştirdiğimiz büyük atılımla değişimi yöneten, sektörün geleceğini şekillendiren oyuncular arasında konumlanıyoruz. Yenilikçi ve müşteri odaklı yaklaşımımız ve dijital dönüşüm yatırımlarımızla Türkiye'nin en hızlı büyüyen sigorta şirketlerinden biriyiz. Bugün burada sigortadaki bu vizyonumuzu daha ileri taşımak için yeni bir döneme adım atıyoruz. Ray Sigorta olarak büyük hedeflere sahibiz ve tıpkı bizler gibi büyük hedefler peşinde olan Milli Takımlarımızı desteklemek bizim için hem büyük bir onur hem de markamız adına prestijli bir adım. Sigortacılıktaki tecrübemiz, risk yönetimi kabiliyetimiz ve müşteri deneyimindeki birikimimizle Millilerimizin başarılarını sürekli kılmak adına her türlü katkıyı sunacağız. Bu süreçte Federasyonumuzun ihtiyaç duyduğu tüm sigorta ürünlerini Ray Sigorta olarak karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

3 YILLIK ANLAŞMA

Koray Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "TFF ile 3 yıl sürecek bu ana sponsorluk anlaşmamız sadece Ray Sigorta için değil tüm sigorta sektörü adına önemli bir adım olma niteliği taşıyor. Sektörümüzün en kapsamlı sponsorluk anlaşmalarından biri olan bu iş birliğinin sigorta farkındalığının tabana yayılmasına ve sektörümüzün güvenilirliğine ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum. Ray Sigorta olarak milli değerlerimize sahip çıkarken, sporun birleştirici ve ilham verici gücünü desteklemekten dolayı mutluluk ve gurur duyuyoruz."