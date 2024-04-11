Re-Pie Portföy’den 250 milyon dolarlık yatırım

Re-Pie Portföy'ün yeni fonu Artnouve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF), turizme 250 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Artnouve GSYF, 250 milyon dolarlık yatırım kapsamında Bodrum-Demirbükü'nde toplam 400 dönüm üzerine yaşam alanı kuracak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı M. Emre Çamlıbel, projenin 250 milyon dolarlık kaynakla kurdukları Artnouve GSYF'nin ilk yatırımı olduğunu belirterek, "Sürdürülebilirlik anlamında sadece ülkemizde değil, dünyada da öne çıkan en iyi uygulamalardan birine imza atacağız" ifadelerini kullandı. Proje alanında yer alacak otel için dünyaca ünlü bir markayla anlaşma sağladıklarını aktaran Çamlıbel, "Böylece, ülkemizin turizm profesyonelleri de dünya standartlarında istihdam olanağı bulacakları yeni bir turizm alanına kavuşacak" yorumunu yaptı. Projeye yabancı yatırımcılardan da büyük ilgi olduğunu söyleyen Çamlıbel, projeye en büyük değeri kazandıran özelliğin sürdürülebilirlik yaklaşımı olacağını kaydetti.