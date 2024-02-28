Reges Elektrik ile hesaplı elektrik tedariği

Maliyet kontrolü, kârlılık ve istikrarlı büyümeyi hedefleyen her işletme için kritik önem taşıyor. Kontrol edilmesi ve iyileştirilmesi gereken maliyetlerin başında ise enerji ve özellikle elektrik maliyetleri geliyor. İşletmeler birer serbest tüketici haline dönüşünce artık elektrik maliyetlerini düşürmekten en uygun ve güvenilir elektrik tedarikçisini bulmaya kadar pek çok soru ile muhatap olmaya başladı. Tüm bu sorulara ilişkin merak edilenleri en uygun elektrik tedarikçilerinden Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans İşleri Müdürü Dr. Fitnat Cansu Ünal Öngören paylaştı.

Elektrik maliyetlerini düşürme yolları merak konusu oldu

Elektrik fiyatlarındaki ani yükselişlerin, işletmelerin kârlılıklarını doğrudan etkilediğine dikkat çeken Dr. Fitnat Cansu Ünal Öngören, elektrik maliyetlerini düşürmek isteyen işletmelere şunları önerdi: "Makine ve teçhizatta elektrik tüketimi oranlarını ve optimize edilebilecek alanları belirlemek için enerji ve elektrik denetimi yapılması düşünülebilir. Aydınlatma için tasarruflu ürünleri tercih etmek, işletme içindeki ekipman ve bilgisayarları kullanılmadığında kapalı tutmak, çalışanları elektrik tasarrufuna teşvik etmek gibi önlemler alınabilir. Ancak hepsinden önce, serbest tüketici hakkının devreye alınmasını öneririz. Serbest tüketici limiti ve elektrik tedarikçisi değiştirme, işletmelerin daha uygun fiyatlarla elektrik kullanabilmesi ve elektrik maliyetlerini düşürmesi için en öncelikli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor."

Elektrik maliyetlerini düşürmenin kısa yolu: Serbest tüketici

Bu kavrama aşina olmayanlar için "Serbest tüketici ne demek?" sorusunu yanıtlayalım. Serbest tüketici, belirlenen elektrik enerjisi limitinden daha fazla elektrik tüketimi yapmaları nedeniyle elektrik tedarik şirketlerini seçebilen tüketicilerdir. Peki serbest tüketici limiti nedir? Serbest tüketici limiti, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenir ve her yılın başında ilan edilir. Bu limitin üstünde elektrik kullanan ticarethaneler, ticari işletmeler, sanayi kuruluşları ve meskenler, serbest tüketici hakkından yararlanabilir. Başka bir deyişle, en cazip serbest tüketici elektrik tarifesini sunan en uygun elektrik tedarikçisini seçebilir.

Elektrikte serbest tüketici limiti 2024 yılı için EPDK tarafından 950 kilovatsaat olarak belirlendi. 950 kilovatsaat üzerinde elektrik tüketimi olan işletmeler, elektrik tedarikçisi değiştirme özgürlüğüne sahiptir. EPDK, elektrikte serbest tüketici limitini geçtiğimiz yıllardan bu yana aşağı düşürüyor. Bu da, Türkiye'de elektrik piyasasının daha rekabetçi hale gelmesine, dolayısıyla Reges Elektrik gibi müşteri memnuniyetini ilke edinen en cazip elektrik tedarikçilerinin öne çıkmasına olanak tanıyor.

Avantajlı fiyatlar sunan en uygun elektrik tedarikçisi: Reges Elektrik

Reges Elektrik, Şubat 2022'de EPDK'den aldığı Elektrik Piyasası Tedarik Lisansı ile faaliyet gösteren, avantajlı fiyatlarla güvenilir elektrik tedariki sağlayan yenilikçi bir şirkettir. %100 müşteri memnuniyeti ilkesiyle faaliyet gösteren Reges Elektrik, ticarethane ve sanayi sektöründeki müşterilerine sağladığı hesaplı elektrik tarifeleriyle, işletmelerin elektrik maliyetlerini optimize etmesini kolaylaştırıyor. Reges Elektrik, giderek daha rekabetçi ve serbest hale gelen Türkiye enerji piyasasında öne çıkan güçlü bir oyuncu olarak konumlanıyor. Çözüm odaklı, dijital, sürdürülebilir enerji yaklaşımıyla müşterileri için yalnızca bir elektrik tedarikçisi değil, stratejik bir iş ortağı olan Reges Elektrik, elektrik tedarik firmaları içinde her geçen gün daha fazla öne çıkıyor.

Deneyimli, dinamik, yenilikçi bir yönetim anlayışı

Reges Elektrik, kurumsal hayatta uzun yıllar deneyim kazanmış, dinamik ve yenilikçi bir ekip tarafından yönetiliyor. Reges Elektrik Yönetim Kurulu'na Mustafa Ünal başkanlık ediyor. Dr. Fitnat Cansu Ünal Öngören, Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans İşleri Müdürü sorumluluğunu üstlenirken, Enver Altuncu da Reges Elektrik Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi rollerini yürütüyor.

Reges Elektrik'in deneyimli ekibiyle enerji yönetiminde uzman rehberliği sunabildiğine dikkat çeken Dr. Fitnat Cansu Ünal Öngören, "Enerji yönetimi, yalnızca maliyetleri kontrol altına almıyor. Aynı zamanda çevre üzerindeki etkileri de en aza indirerek sürdürülebilir bir iş modeline geçişi sağlıyor. Reges Elektrik olarak enerji yönetiminde uzman rehberliği sunuyor, müşterilerimizin enerji verimliliklerini artırmaya yardımcı oluyoruz" dedi.

Reges Elektrik'in portföyü bir yılda 10 kat büyüdü

Güvenilir bir iş ortağı olarak bini aşkın müşteriye avantajlı elektrik tedarik hizmeti sunan Reges Elektrik, güçlü yönetim kadrosuyla elde ettiği başarılarla da öne çıkıyor. Elektrik tedarik sektöründeki ilk yılında 1 milyar TL'yi aşkın ciro yakalayan şirketin, saatlik 3,5 megavatlık portföyünü bir yıl içinde 10 katına çıkardığı biliniyor. Saatlik 41 megavatlık tüketime karşılık gelen portföyüyle Reges Elektrik, 2024'ün ilk çeyreğinde %52 büyüme hedefliyor.

Reges Elektrik, özellikle enerji odağında tedarikçi seçiminin ticari işletmeler için ne kadar kritik bir konu olduğunu da biliyor. Bu noktada şirket, bir değer öncüsü olarak da konumlanıyor. Dr. Fitnat Cansu Ünal Öngören, bu durumu şu ifadelerle açıklıyor: "%60'ın üzerindeki kadın çalışan oranı, karbon ayak izini azaltma çabaları, araç filosunu yenileme planları ve yenilenebilir enerji yönündeki yatırımları, Reges Elektrik'i güvenilir bir elektrik tedarikçisi yapıyor."

Teklif alın, elektrik tedarikçinizi şimdi değiştirin

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) verilerine göre, Türkiye'de Şubat 2024 itibarıyla 4 milyonu aşkın hak sahibi, elektrik tedarikçisi değiştirme hakkından yararlanmıyor. Oysa serbest tüketici hakkını kullanan tüketiciler, daha hesaplı elektrik tarifelerine ve elektrik hizmetinde daha iyi deneyime erişme şansına sahip olabiliyor.

4 milyonu aşkın hak sahibinden, elektrik maliyetlerini düşürmek isteyenler "Elektrik tedarikçisi değiştirme nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Reges Elektrik, internet sitesindeki başvuru formunu dolduranlara en kısa sürede ulaşıyor. Saatlik, dönemlik veya piyasa fiyatına göre belirlenmiş tarifelerle, zahmetsiz elektrik aboneliği gerçekleştirilmiş oluyor. Reges Elektrik, müşterilerine uygun tarifeleri sunmak ve tüketicilerin enerji verimliliğini en üst seviyeye çıkarmak için teknolojiden de yararlanıyor. Kesintisiz destek hizmetleri, elektrikte düşük fatura bedelleri ve güvenilir kurumsal kültürüyle en uygun elektrik tedarikçisi konumundaki Reges Elektrik, her işletmenin ihtiyacına özel çözümler sunmayı başarıyor.

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