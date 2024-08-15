Rekabet çimentocuları yakın takibe aldı

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, 6 Şubat depremlerinin ardından özel olarak gündemlerine aldıkları hazır beton ve çimento sektörüne yönelik, Aydın, Hatay ve Malatya'da üç soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Ankara ve Kırıkkal illerinde faaliyet gösteren bazı hazır beton üreticileri hakkında yürüttükleri soruşturmanın kısa süre önce tamamlandığını anımsatan Küle, 7 teşebbüse yaklaşık 121 milyon lira idari para cezası uyguladıklarını aktararak, "Soruşturma sürerken 5 hazır beton üreticisi kanunumuzu ihlal ettiğini kabul ederek uzlaşmak istedi. Bu firmalara da yaklaşık 66 milyon lira idari para cezası verdik" diye konuştu. Küle, Adana ve Osmaniye'de faaliyet gösteren bazı hazır beton üreticileri hakkında yürüttükleri soruşturmada bir teşebbüse yaklaşık 7 milyon lira idari para cezası uyguladıklarını, ihlali kabul edip uzlaşma başvurusunda bulunan iki teşebbüse de yaklaşık 67 milyon lira idari para cezası uyguladıklarını bildirdi.