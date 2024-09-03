Rekabet Kurulu 3 kozmetik ve kişisel bakım firması hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, Forever Living Sağlık ve Güzellik Ürünleri Dağıtım Ltd. Şti., Herbalife International Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. ve Homm Bitkisel Ürünler Pazarlama AŞ hakkında yeniden satıcılarının satış fiyatını belirlemek veya internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırmanın karara bağlandığı bildirildi.

Ön araştırmada elde edilen bilgilerin, belgelerin ve yapılan tespitlerin Kurul toplantısında müzakere edildiği belirtilen açıklamada, bulguların ciddi ve yeterli bulunarak söz konusu şirketler hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği bilgisi paylaşıldı.

Kozmetik ve kişisel bakım sektörüne dair geçen yıl çok sayıda soruşturma yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturmalarda yeniden satıcıların internet ve pazaryeri satışlarına getirilen kısıtlamalar veya yeniden satış fiyatına müdahaleler incelendi. Kozmetik sektörü firmalarının rekabet hukukuna aykırı eylemleri açılan soruşturmalar kapsamında tespit edildi ve bu teşebbüslere idari para cezaları uygulandı. Kozmetik sektöründe uygulanan dikey ihlallere yönelik incelemeler devam ediyor."