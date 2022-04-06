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Giriş Tarihi: 6.4.2022 15:48 Son Güncelleme: 6.4.2022 15:51

Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını onayladı

AA
Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını onayladı

Rekabet Kurumu, Chemieuro S.L.'nin Avrupa iş kolunun ortak kontrolünün, Tricon Dry Chemicals LLC aracılığıyla, Tricon International Ltd. ve Chemieuro S.L. tarafından devralınması işlemini onayladı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyurulara göre Kurul, Chemieuro S.L.'nin Avrupa iş kolunun ortak kontrolünün, Tricon Dry Chemicals LLC aracılığıyla, Tricon International Ltd. ve Chemieuro S.L. tarafından devralınması işlemini uygun buldu.

OCIM Sdn. Bhd. ve Kumho P&B Chemicals Inc. tarafından Malezya'da OCIKUMHO Sdn. Bhd. unvanlı yeni bir ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.

OCTAL Holdings UK Ltd'nin tek kontrolünün, Alpek Polyester S.A. de C.V. aracılığıyla, Alfa S.A.B. de C.V. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

ATLANTİA S.P.A TARAFINDAN DEVRALINMASI İŞLEMİNE ONAY

Yunex GmbH ve iştiraklerinin tek kontrolünün Atlantia S.p.A tarafından devralınması işlemine onay verilmesi kararlaştırıldı.

Toray Industrıes Hungary Korlátolt Felelósségú Társaság'ın ortak kontrolünün LG Chem Ltd. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Elba Bant Sanayii ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün, İstinye Koruyucu Film Ticaret AŞ aracılığıyla, Mediterra Capital Management Limited tarafından devralınması işlemine onay verildi.

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Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını onayladı
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