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Giriş Tarihi: 21.12.2022 10:48 Son Güncelleme: 21.12.2022 10:51

Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını onayladı

Rekabet Kurulu tarafından TEB Finansman AŞ'nin hisselerinin tamamının Türk Ekonomi Bankası AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

AA
Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını onayladı

Rekabet Kurulu, bazı devralma başvurularına onay verdi.

Rekabet Kurulunun internet sitesinden duyurulan Kurul kararlarına göre, TEB Finansman AŞ'nin hisselerinin tamamının Türk Ekonomi Bankası AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

UNIPER SE'nin tek kontrolünün Almanya Federal Maliye Bakanlığı (Bundesministerium der Finanzen) tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Ace Academy Teknoloji AŞ'nin ortak kontrolünün Playtika UK-House of Fun Limited aracılığıyla Playtika Holding Corp. tarafından devralınması işlemi uygun görüldü.

Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve yönetilen girişim sermayesi yatırım fonları tarafından Hızlıpara Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin bir kısım hissesinin sermaye artırımı yoluyla devralınması işlemine izin verildi.

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Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını onayladı
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