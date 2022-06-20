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Giriş Tarihi: 20.6.2022 11:25

Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

AA
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, bazı devralma işlemlerine onay verdi.

Roche Diagnostics Turkey AŞ (Roche) ile ecza depoları arasında imzalanan-imzalanacak ve Roche'un yurt dışından ithal ettiği kan şekeri ölçüm cihazlarıyla bu cihazlarda kullanılan striplerin söz konusu firma tarafından ecza depolarına satışını konu alan satış sözleşmelerinin "Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği" kapsamında grup muafiyetinden yararlandığını kararlaştırdı.

ADIT GROUP'un ortak kontrolünün, Sagard SAS ve Bpifrance Investissement tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Isuzu Leasing Services Limited, Isuzu UMAX Corporation ve UD Financial Services Corporation'ın ortak kontrolünün Itochu Corporation ve Isuzu Motors Limited tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Affidea Group B.V. ile iştiraklerinin tek kontrolünün Groupe Bruxelles Lambert SA tarafından devralınması işlemi onaylandı.

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Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı
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