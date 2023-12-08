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Giriş Tarihi: 8.12.2023 18:21

Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerine onay verdi.

AA
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Global Terminal Hizmetleri AŞ'nin tek kontrolünün GTS Investments B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Cargo Partner Group Holding AG şirketlerinin tek kontrolünün Nippon Express Holdings Inc. tarafından devralınması işlemine onay verildi.

Kocaeli Lastik Sanayi AŞ'nin tek kontrolünün, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ. Atlas Büyüme Sermayesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ. T-Fon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

WT Microelectronics Co. Ltd. tarafından, Future Electronics Inc. hisselerinin tamamının devralınması onaylandı.

Wittur International Holding GmbH'nin tek kontrolünün FS KKR Capital Corp. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

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Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı
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