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Giriş Tarihi: 24.8.2023 11:59 Son Güncelleme: 24.8.2023 12:00

Rekabet Kurulu, bazı kitabevlerine soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, Başkent Ankara Yayıncılık, Batuksan Yayıncılık, Bilfen Yayıncılık, Uzman Kariyer Kitabevi’ne dağıtıcılarının yeniden satış (raf fiyatlarına) fiyatlarına müdahale ettiği ve pasif satışlarını engellediği gerekçesiyle soruşturma açtı.

İHA
Rekabet Kurulu, bazı kitabevlerine soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, Başkent Ankara Yayıncılık, Batuksan Yayıncılık, Bilfen Yayıncılık, Uzman Kariyer Kitabevi'nin dağıtıcılarının yeniden satış fiyatlarına müdahale ettiği ve pasif satışlarını engelleyerek, bayilerin sözleşme konusu mal veya hizmetleri satacağı bölge veya müşterilere ilişkin kısıtlamalar getirerek rekabete aykırı hareket ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.

Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri ve bulguları ciddi ve yeterli bulan Kurul, Başkent Ankara Yayıncılık, Batuksan Yayıncılık, Bilfen Yayıncılık, Uzman Kariyer Kitabevi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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Rekabet Kurulu, bazı kitabevlerine soruşturma açtı
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