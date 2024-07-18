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Giriş Tarihi: 18.7.2024 10:17 Son Güncelleme: 18.7.2024 10:18

Rekabet Kurulu Volta Motor'a uzlaşma sonucunda 6,6 milyon lira ceza verdi

Rekabet Kurulunun Volta Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (VOLTA) hakkında yürüttüğü soruşturma uzlaşmayla sonuçlanırken, firmaya 6,6 milyon lira idari para cezası kesildi.

AA
Rekabet Kurulu Volta Motor’a uzlaşma sonucunda 6,6 milyon lira ceza verdi

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Volta Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (VOLTA) yeniden satış fiyatının belirlenmesi ve yeniden satıcılarına yönelik uyguladığı bölge ve müşteri kısıtlaması iddiaları bakımından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik ön araştırma yapılmasına karar verilmişti.

Ön araştırma sürecinde elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan incelemeler çerçevesinde teşebbüse soruşturma açılmıştı.

Soruşturma, teşebbüsün yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik iddialar bakımından uzlaşmayla sonuçlandırıldı. Kurul, teşebbüse 6 milyon 584 bin 515 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul, soruşturmanın yeniden satıcılara yönelik uygulanan bölge ve müşterilerinin kısıtlaması iddiaları bakımından ise taahhütle sonlandırılmasını kararlaştırdı.

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Rekabet Kurulu Volta Motor'a uzlaşma sonucunda 6,6 milyon lira ceza verdi
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