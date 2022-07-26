Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Rekabet Kurulunca 7 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Giriş Tarihi: 26.7.2022 12:24

Rekabet Kurulunca 7 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı

AA
Rekabet Kurulunca 7 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu, dayanıklı tüketim malları, soğutma makineleri, elektrikli aletler ve mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren 7 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, söz konusu teşebbüslerin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.

Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamülleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Çetinler Dayanıklı Tüketim Malları San ve Tic Ltd Şti, Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret AŞ, Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti, Korkmaz Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret AŞ, Gençler Ev Araç ve Gereçleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi, Punto Dayanıklı Tüketim Malları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Rekabet Kurulunca 7 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA