Rekabet Kurulu’ndan 14 kozmetik firmasına soruşturma

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, CHI Kozmetik İthalat İhracat San. ve Tic. AŞ, Ayaz ve Ortakları Ltd. Şti., Ege Teknoloji Kimya Mak. San. Tic. Ltd. Şti., SB Grup Kozmetik AŞ, Easyvit Sağlık Ürünleri Sanayi AŞ, ELCA Kozmetik Limited Şirketi, Farmatek İç ve Dış Tic. AŞ, Cevher Kozmetik ve Sağlık Sanayi Ticaret AŞ, Glohe Bitkisel Ürünler San. ve Tic. AŞ, Kozmopol Kozmetik Sağlık Gıda San. ve Tic. AŞ, Hamzaoğlu Kimya San. ve Tic. AŞ, L'Oreal Türkiye Kozmetik San. ve Tic. AŞ, Neolife İthalat İhracat AŞ, Rebul JCR Kozmetik Paz. AŞ ve Sistem Kozmetik San. ve Tic Ltd. Şti. hakkında soruşturma açıldı.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek, internet satışlarını kısıtlamak ve topla dağıt karteline katılmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal ettikleri iddialarına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 13.04.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak,

- CHI Kozmetik İthalat İhracat San. ve Tic. AŞ'nin yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için 23-18/343-M(2),



- Ayaz ve Ortakları Ltd. Şti. ve SB Grup Kozmetik AŞ'nin topla dağıt karteline katılmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti için 23-18/343-M(3),

- Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Easyvit Sağlık Ürünleri Sanayi AŞ'nin yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için 23-18/343-M(4),

- ELCA Kozmetik Limited Şirketinin yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için 23-18/343-M(5),

- Farmatek İç ve Dış Tic. AŞ'nin yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için 23-18/343-M(6),

- Cevher Kozmetik ve Sağlık Sanayi Ticaret AŞ, Glohe Bitkisel Ürünler San. ve Tic. AŞ ve Kozmopol Kozmetik Sağlık Gıda San. ve Tic. AŞ'nin toplu dağıtım karteline katılmak; Glohe Bitkisel Ürünler San. ve Tic. AŞ'nin ise ayrıca yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti için 23-18/343-M(7),

- Hamzaoğlu Kimya San. ve Tic. AŞ'nin yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için 23-18/343-M(8),

- L'Oreal Türkiye Kozmetik San. ve Tic. AŞ'nin yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için 23-18/343-M(9),

- Neolife İthalat İhracat AŞ'nin yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için 23-18/343-M(10),

- Rebul JCR Kozmetik Paz. AŞ'nin yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için 23-18/343-M(11),

- Sistem Kozmetik San. ve Tic Ltd. Şti.nin yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için 23-18/343-M(12) sayılı kararları ile soruşturma açılmasına karar verildi.

Rekabet Kurulu ayrıca;

- Ashley Joy Kozmetik Tic ve San. AŞ'nin yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için 23-18/343-M(1) sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturmanın uzlaşma usulü ile,

- Ege Teknoloji Kimya Mak. San. Tic. Ltd. Şti.nin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için 23-18/343-M(3) sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturmanın topla dağıt karteline katılmaya ve yeniden satış fiyatının belirlenmesine yönelik davranışlar bakımından uzlaşma usulü ile, internet satışlarını kısıtlamaya yönelik davranışlar bakımından taahhüt ile,

- Farmakozmetika Sağlık Ürünleri ve Kozmetik Tic. Ltd. Şti.nin topla dagit karteline katilmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için 23-18/343-M(3) sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılmasına karar vermiştir.