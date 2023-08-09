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Giriş Tarihi: 9.8.2023 13:28

Rekabet Kurulu'ndan, 4 teşebbüs hakkında idari ceza kararı

Rekabet Kurulu, yeniden satış fiyatı tespitinde bulunup rekabet ihlali yaptığı iddia edilen 4 teşebbüs hakkındaki soruşturmalarda idari para cezası yaptırımı uygulanmasını kararlaştırdı.

DHA
Rekabet Kurulu’ndan, 4 teşebbüs hakkında idari ceza kararı

Rekabet Kurulu, beyaz eşya ve elektronik cihaz pazarında faaliyet yürüten 'Arçelik', 'Samsung', 'LG' ve 'SVS' firmaları hakkındaki, yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettikleri iddiasıyla 2021'de soruşturma başlattı.

Soruşturma heyetinin tespitleri ve savunma süreçlerinin ardından 3 Ağustos'ta gerçekleştirilen müzakerelerle dosyalar karara bağlandı. Teşebbüslerin, söz konusu kanun maddesini ihlal ettiği saptanarak, idari para cezası yaptırımı uygulanmasına karar verildi. Buna göre; 'Arçelik'e 365 milyon 379 bin 161,06 TL, 'Samsung'a 227 milyon 161 bin 142,04 TL, 'LG'ye 33 milyon 870 bin 305,21 TL ve 'SVS'ye 1 milyon 984 bin 907 TL idari para cezası verilmesine karar verildi.

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Rekabet Kurulu'ndan, 4 teşebbüs hakkında idari ceza kararı
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