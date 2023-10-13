Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Rekabet Kurulu'ndan 72,9 milyon liralık ceza
Giriş Tarihi: 13.10.2023 13:05 Son Güncelleme: 13.10.2023 13:06

Rekabet Kurulu'ndan 72,9 milyon liralık ceza

Rekabet Kurulu, et üreticisi ve tedarikçisi olarak faaliyet gösteren firmaya uzlaşma yöntemiyle 72 milyon 986 bin 653,99 TL idari para cezası uyguladı.

DHA
Rekabet Kurulu’ndan 72,9 milyon liralık ceza

Rekabet Kurulu'nca, hızlı tüketim malları sektöründe et üreticisi ve tedarikçisi olarak faaliyet gösteren firmaya uzlaşma yöntemiyle 72 milyon 986 bin 653,99 TL idari para cezası uygulandı.

Rekabet Kurulu, ürünlerinin marketlerdeki satış fiyatlarını belirleyerek rekabeti önleyici faaliyette bulunduğu öne sürülen üretici ve tedarikçi konumundaki firma hakkında, mayıs ayında soruşturma başlattı. Soruşturma sürecinde firma tarafından kurula gönderilen uzlaşma metninde, ihlalin varlığı ve kapsamı ile uzlaşma ara kararında öngörülen azami idari para cezası kabul edildi.

Rekabet Kurulu'nca bugün alınan karara göre; firmanın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 'Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar' başlıklı 4'üncü maddesini ihlal ettiği tespit edildi. Bu kapsamda uygulanması gereken 97 milyon 315 bin 538,65 TL idari para cezasında, yüzde 25 indirim yapılarak, 72 milyon 986 bin 653,99 TL para cezası ile soruşturma uzlaşma ile sonlandırıldı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Rekabet Kurulu'ndan 72,9 milyon liralık ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA