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Giriş Tarihi: 5.6.2024 12:03 Son Güncelleme: 5.6.2024 12:04

Rekabet Kurulu'ndan CHI Kozmetik'e 94 bin lira idari para cezası

Rekabet Kurulu, CHI Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirleyerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal etmesine ilişkin soruşturmayı tamamlayarak, CHI, BioSilk, Plex markalarıyla saç bakım ürünleri pazarında faaliyet gösteren CHI Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye kendisinden ürün alıp yeniden satan şirketlerin perakende fiyatına müdahale ettiği gerekçesiyle 93 bin 776 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

AA
Rekabet Kurulu’ndan CHI Kozmetik’e 94 bin lira idari para cezası

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, CHI Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirleyerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

KANUN'U İHLAL ETTİĞİ SONUCUNA ULAŞILDI

Soruşturma kapsamında, CHI Kozmetik'in özellikle e-ticaret satış kanalı üzerinden satış yapan yeniden satıcılarının fiyatlarını izlediği, belirlenen liste fiyatlarından düşük fiyata satan satıcılara müdahale ettiği belirlendi.

e-Ticaret platformlarında ürün satışı yapan yeniden satıcıların liste fiyatlarına uymaması durumunda ise mağaza kapama veya mağaza yetkisinin geri alınması gibi yaptırım mekanizmalarının tehdit unsuru olarak öne sürüldüğü ve uygulamaya koyulduğu tespit edildi.

Kurul, firmanın, bu gerekçelerle Kanun'u ihlal ettiği sonucuna ulaştı.

Bu kapsamda, CHI, BioSilk, Plex markalarıyla saç bakım ürünleri pazarında faaliyet gösteren CHI Kozmetik'e, kendisinden ürün alıp yeniden satan şirketlerin perakende fiyatına müdahale ettiği gerekçesiyle 93 bin 776 lira idari para cezası verildi.

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Rekabet Kurulu'ndan CHI Kozmetik'e 94 bin lira idari para cezası
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