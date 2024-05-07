Rekabet Kurulu’ndan Meta’ya 335.7 milyon lira ceza

ekabet Kurulu, Meta'nın, Türkiye'deki tüm 'Threads' kullanıcılarının profillerini devre dışı bırakarak uygulamanın faaliyetlerini sonlandırması üzerine, daha önce alınan tedbir kararında verilen günlük para cezasını sonlandırarak, 335 milyon 730 bin 707 lira 20 kuruş idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Meta, Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini kullanıcıların onayı olmadan Instagramla birleştirdiği için soruşturma geçiriyordu. Platform 'soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açılabileceğini' belirterek 30 Nisan 2024'te erişimini Türkiye'de kapatma kararı almıştı. Kurul, Threads'in faaliyetlerini durdurmasını geçici tedbir kararında öngörülen yükümlülükleri konusuz bıraktığına ve dolayısıyla tedbir kararıyla uyumlu olduğuna ve günlük para cezasının sonlandırılarak 335 milyon 730 bin 707 lira olarak uygulanmasına karar verdi.