Rekabet Kurulu’ndan yumurta viyolü alanında faaliyet gösteren teşebbüslere soruşturma

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yumurta viyolü alanında faaliyet gösteren teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar alma" başlıklı maddesini ihlal ettikleri iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli buldu.

Buna göre, Dentaş Kağıt Ağaç Mamulleri ve Gıda Mad. San. ve Tic. AŞ, Güneş Kalıplı Basma Kutu Ambalaj San. ve Tic. AŞ, Güres Tavukçuluk Üretim Pazarlama Tic. AŞ, Keskinoğlu San. Tic. AŞ ve Özay Karton Ambalaj Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açıldı.