Rekabet Kurumu kararı veri tekeline dikkat çekiyor

Veri ihlali ve veri tekeli oluşturma konusunda rekabet ihlalleri sebebiyle Avrupa Birliği ve Türkiye'de soruşturma ve cezalarla karşı karşıya kalan Meta, yeni bir soruşturma geçirdi. Facebook, Instagram ve Whatsapp, topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıp pazara giriş engeli yaratarak rekabetin bozulmasına sebep olduğu gerekçesiyle Rekabet Kurumu 346 milyon 717 bin 193.40 TL idari para cezasına çarptırıldı.

Veri tekeli oluşumu tüketicinin seçme hakkını ve işletmelerin rekabet şansını ortadan kaldırıyor. Avrupa Birliği kararları ve sektörün büyüklüğüne bakıldığında verilen idari para cezasının düşük kaldığı söylenebilir.



VERİ TEKELİ OLUŞTU

Kurum tarafından yapılan açıklamada, hakkında soruşturma yürütülen Meta Platforms, Inc. (eski unvanı Facebook Inc.), Facebook, Instagram ve Whatsapp uygulamalarıyla kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri, tüketici iletişim hizmetleri ve çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında hâkim durumda olduğuna oybirliği ile karar verildi. Karar veri tekeli konusunda oluşan tehlikeye dikkat çekiyor. Bu hakim durumun yeni soruşturmalara sebep olması bekleniyor.



REKABETİ BOZUYOR

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Facebook'un temel hizmetlerini oluşturan Instagram, Facebook ve Whatsapp üzerinden topladığı verilerle rekabetin bozulmasına sebep olduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "Facebook'un temel hizmetler olarak adlandırılan Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığına ve 4054 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal ettiğine oybirliği ile karar verildi."

Meta sözcüsü karara ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Rekabet Kurumu'nun tespitlerine katılmıyoruz. Kullanıcılarımızın gizliliğini koruyor ve insanlara kendi verileri üzerinde kontrol sahibi olma hakkı ve şeffaflık sunuyoruz. Konu hakkında tüm seçeneklerimizi değerlendireceğiz."