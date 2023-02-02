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Giriş Tarihi: 2.2.2023 10:41 Son Güncelleme: 2.2.2023 10:46

Rekabet Kurumu'ndan Google'a soruşturma! Bulgular ciddi ve yeterli bulundu

Türkiye Rekabet Kurumu tarafından Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumu’ndan Google’a soruşturma! Bulgular ciddi ve yeterli bulundu

Rekabet Kurumu'ndan Google'a yönelik soruşturma açıldı. Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

BULGULAR CİDDİ VE YETERLİ BULUNDU

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 12.01.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına, 23-03/27-M sayı ile karar vermiştir.

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Rekabet Kurumu'ndan Google'a soruşturma! Bulgular ciddi ve yeterli bulundu
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