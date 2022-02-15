Rekabet özel hastanelere ilişkin kararı 15 güne açıklayacak

BAZI özel hastanelere yönelik rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı Rekabet Kurulu
'nda gerçekleştirildi. Toplantı, Rekabet Kurumu
Başkanı Birol Küle
başkanlığında kurumun merkez binasında yapıldı. Küle, toplantıda, özel sağlık kuruluşları ile teşebbüs birliklerinden oluşan, toplam 27 teşebbüs ve 2 dernek hakkında 4054 sayılı Kanun
'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını hatırlattı. Yazılı savunmanın tamamlandığını belirten Küle, sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenlere, çevrim içi takip olanağı sunulduğunu bildirdi. Soruşturma heyeti temsilcisi, yapılan inceleme ve tespitler sonucunda elde edilen bulguların değerlendirildiğini, 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerini bu nedenle idari para cezası uygulanması gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşıldığını dile getirdi. Şirket temsilcileri, kanuna aykırı herhangi bir faaliyetinin olmadığını ve somut olayda herhangi bir ihlal bulunmadığını savunarak, delillerini sundu. Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınırsa Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden duyurulacak.