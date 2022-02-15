Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Rekabet özel hastanelere ilişkin kararı 15 güne açıklayacak
Giriş Tarihi: 16.2.2022

Rekabet özel hastanelere ilişkin kararı 15 güne açıklayacak

Rekabet özel hastanelere ilişkin kararı 15 güne açıklayacak
BAZI özel hastanelere yönelik rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı Rekabet Kurulu'nda gerçekleştirildi. Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında kurumun merkez binasında yapıldı. Küle, toplantıda, özel sağlık kuruluşları ile teşebbüs birliklerinden oluşan, toplam 27 teşebbüs ve 2 dernek hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını hatırlattı. Yazılı savunmanın tamamlandığını belirten Küle, sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenlere, çevrim içi takip olanağı sunulduğunu bildirdi. Soruşturma heyeti temsilcisi, yapılan inceleme ve tespitler sonucunda elde edilen bulguların değerlendirildiğini, 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerini bu nedenle idari para cezası uygulanması gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşıldığını dile getirdi. Şirket temsilcileri, kanuna aykırı herhangi bir faaliyetinin olmadığını ve somut olayda herhangi bir ihlal bulunmadığını savunarak, delillerini sundu. Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınırsa Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden duyurulacak.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Rekabet özel hastanelere ilişkin kararı 15 güne açıklayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA