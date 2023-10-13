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Giriş Tarihi: 13.10.2023 11:56

Rekabet soruşturmasında bir dosya uzlaşmayla sonuçlandı

Rekabet Kurulunun hızlı tüketim malları sektöründe üretici ve tedarikçi olarak faaliyet gösteren Namet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürüttüğü soruşturma, "uzlaşma" kararıyla tamamlandı.

AA
Rekabet soruşturmasında bir dosya uzlaşmayla sonuçlandı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, şirketin, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirleyerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Kurul, şirketin, alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirleyerek kanunu ihlal ettiğini kararlaştırırken, firmanın sunduğu uzlaşma metni kabul edildi.

Bu kapsamda teşebbüse verilecek idari para cezasında uzlaşma nedeniyle yüzde 25 indirim uygulanırken, kesilen ceza tutarı 72 milyon 986 bin 653 lira olarak belirlendi.

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Rekabet soruşturmasında bir dosya uzlaşmayla sonuçlandı
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