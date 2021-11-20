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Giriş Tarihi: 20.11.2021

Rekabetçi sektörler programıyla 88 projeye 780 milyon euro

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Rekabetçi sektörler programıyla 88 projeye 780 milyon euro
Türkiye'nin iç ve dış piyasada rekabet gücünü artırmayı amaçlayan Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde desteklenen projelerin faydalanıcıları İstanbul'da bir araya geldi. Avrupa Birliği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eş-finansmanı ile yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamındaki 22 projenin faydalanıcıları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı toplantıda buluştu. Bakan Varank, "Bugüne kadar 88 projeye 780 milyon euro destek sağladık. Bu projeler, oluşturdukları ekonomik katkının yanında ülkemizin AB mevzuat ve standartlarıyla uyumunda da önemli işlevler gördü" dedi. IPA programının birinci döneminde Hatay'dan Rize'ye, Van'dan Kastamonu'ya 43 şehirde 520 milyon euro bütçeli 46 projeyi hayata geçirdiklerini belirten Varank, "İkinci dönemde 260 milyon euro bütçeli 42 projeyi destekledik" diye konuştu.
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Rekabetçi sektörler programıyla 88 projeye 780 milyon euro
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