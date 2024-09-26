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Giriş Tarihi: 26.9.2024 14:21 Son Güncelleme: 26.9.2024 14:27

Rekabet’in kalbi İstanbul’da atacak! Gözler bu toplantıda

İstanbul’da büyük buluşma gerçekleşiyor. Rekabet Kurumu, Balkanlar Rekabet Platformu’nu ağırlayacak. Toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katılacak.

Rekabet’in kalbi İstanbul’da atacak! Gözler bu toplantıda

Rekabet Kurumu, İstanbul'da Balkan ülkelerinin rekabet kurumlarını bir araya getiriyor. Büyük buluşmaya Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katılacak.

AÇILIŞ KONUŞMASI BAKAN BOLAT VE BAŞKAN KÜLE'DEN

30 Eylül tarihinde İstanbul'da bir otelde gerçekleşecek olan toplantıda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle açılış konuşmalarını gerçekleştirecek.

HANGİ ÜLKELER KATILACAK?

Toplantıda Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Yunanistan, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Romanya Rekabet otoriteleri yer alacak. Rekabet hukukunun güçlenmesi, sorunların aşılması, işbirliğinin artırılması ana gündem maddeleri olacak.

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Rekabet’in kalbi İstanbul’da atacak! Gözler bu toplantıda
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