‘Rekabet’in kalbi İstanbul’da atacak! Gözler bu toplantıda...

Rekabet Kurumu, İstanbul'da Balkan ülkelerinin rekabet kurumlarını bir araya getiriyor. Büyük buluşmaya Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katılacak.

AÇILIŞ KONUŞMASI BAKAN BOLAT VE BAŞKAN KÜLE'DEN

30 Eylül tarihinde İstanbul'da bir otelde gerçekleşecek olan toplantıda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle açılış konuşmalarını gerçekleştirecek.

HANGİ ÜLKELER KATILACAK?

Toplantıda Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Yunanistan, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Romanya Rekabet otoriteleri yer alacak. Rekabet hukukunun güçlenmesi, sorunların aşılması, işbirliğinin artırılması ana gündem maddeleri olacak.